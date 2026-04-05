Fùtbol: Liga Bellvillense: Categorìa A: 6 Fecha del Torneo Apertura.
SARMIENTO DE LEONES 1 SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 1
MATIENZO DE MONTE BUEY 4 SAN CARLOS DE NOETINGER 1
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 0 ARGENTINO DE BELL VILLE 1
BELL DE BELL VILLE vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ Postergado
Posiciones: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 11 Puntos, MATIENZO DE MONTE BUEY 11, DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 8, SAN CARLOS DE NOETINGER 8, ARGENTINO DE BELL VILLE 8, BELL DE BELL VILLE 7, SARMIENTO DE LEONES 7, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 6, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 5, RIVER PLATE DE BELL VILLE 4, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 4, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2.
Categorìa B:
6 Fecha del Torneo Apertura.
Zona Uno:
SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ 1 TALLERES DE BALLESTEROS 2
HURACÀN DE MORRISON vs. UNIÒN DE MORRISON
CENTRAL DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
Libre: TALLERES DE BELL VILLE.
Zona Dos:
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ vs. PROGRESO DE NOETINGER
LEONES vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ
Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.
Posiciones: Zona Uno: TALLERES DE BALLESTEROS 13, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 10, TALLERES DE BELL VILLE 6, UNIÓN DE MORISSON 5, CENTRAL DE BELL VILLE 3, HURACÁN DE MORRISON 2, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2.
Zona Dos: FIRPO DE SAN MARCOS SUD 8, LEONES 7, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 7, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 6, PROGRESO DE NOETINGER 6, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 4, CENTRO DEPORTIVO ROCA 4.