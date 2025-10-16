Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría B: 12 Fecha del Torneo Clausura.
Zona Uno:
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ vs. HURACÁN DE MORRISON
UNIÓN DE MORRISON vs. TALLERES DE BALLESTEROS
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
Libre: CENTRAL DE BELL VILLE.
Zona Dos:
FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Libre: TALLERES DE BELL VILLE.
Nota: El Tribunal de Disciplina le dio por ganado el partido a San Martín de Marcos Juárez ante Firpo de San Marcos Sud por 1 a 0. Partido que empataban 0 a 0 que fue suspendido al finalizar el primer tiempo por agresión de un integrante del cuerpo técnico al juez de línea Ezequiel Mattio. A Firpo se le descontará 3 puntos al finalizar la ronda clasificatoria y al integrante del cuerpo técnico de Firpo fue suspendido por un año.