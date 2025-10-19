Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría B del Torneo Clausura.
13 Fecha.
Zona Uno:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 UNIÓN DE MORRISON 3
TALLERES DE BALLESTEROS 4 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 0
HURACÁN DE MORRISON 0 CENTRAL DE BELL VILLE 2
Libre: RIVER PLATE DE BELL VILLE.
Zona Dos:
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0
CENTRO DEPORTIVO ROCA 2 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1 TALLERES DE BELL VILLE 0
Gol de Alexis Ceballos para la Villa Argentina.
Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ.
La tabla de posiciones es la siguiente:
Zona Uno: TALLERES DE BALLESTEROS 22 Puntos, UNIÓN DE MORRISON 22, CENTRAL DE BELL VILLE 21, RIVER PLATE DE BELL VILLE 18, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 11, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 8, HURACÁN DE MORRISON 7.
Zona Dos: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 23 Puntos, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 21, CENTRO DEPORTIVO ROCA 21, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 17, TALLERES DE BELL VILLE 13, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 8, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 7.
A Firpo de San Marcos Sud se les descontarán 3 puntos cuando termine la parte clasificatoria.