Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría B: Fecha Suspendida.

La Fecha 14 prevista para esta noche fue suspendida por razones climáticas.

Zona Uno:

CENTRAL DE BELL VILLE vs. TALLERES DE BALLESTEROS

SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

UNIÓN DE MORRISON vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE

Libre: HURACÁN DE MORRISON.

Zona Dos:

TALLERES DE BELL VILLE vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA

FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ

Libre: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.