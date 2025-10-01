Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría B Torneo Clausura.
Zona Uno:
Novena Fecha.
HURACÁN DE MORRISON vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
CENTRAL DE BELL VILLE vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ vs. UNIÓN DE MORRISON
Libre: TALLERES DE BALLESTEROS.
Zona Dos:
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
TALLERES DE BELL VILLE vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Libre: CENTRO DEPORTIVO ROCA.
Horario: 20:00 horas Cuarta División.
22:00 horas Primera División.