Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría B:
Semifinales Partidos de Vuelta. Torneo Clausura.
Primera División:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 RIVER PLATE DE BELL VILLE 3
Ida: 0 a 0.
Goles Primer Tiempo:
De Gabriel Sacha Vallino a los 3 minutos para River Plate de Bell Ville, a los 10 minutos de Elías Herrera para River Plate de Bell Ville, a los 31 minutos Leandro Villalón para San Martín de Marcos Juárez, y a los 34 minutos de Joaquín Agüero para River Plate de Bell Ville.
Goles Segundo Tiempo:
A los 20 minutos Leandro Villalón de penal para San Martín de Marcos Juárez.
Finalista: RIVER `PLATE DE BELL VILLE.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 2 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 3
Goles en el Primer Tiempo:
A los 19 minutos Jonathan Rodríguez para la Villa Argentina. A los 26 Kevín Fumero para Defensores de San Antonio de Litín-36 minutos del Primer Tiempo Jonathan Rodríguez para la Villa Argentina.
Goles en el Segundo Tiempo:
A los 28 minutos Brian Córdoba para Defensores de San Antonio de Litín.
A los 31 Farabolini para Defensores de San Antonio de Litín.
Ida: 0 a 0.
Finalista: Defensores de San Antonio de Litín.
La Final de Primera División será RIVER PLATE DE BELL VILLE y DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN.
Cuarta División:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0 RIVER PLATE DE BELL VILLE 2
Ida: River Plate de Bell VIlle 2 a 1.
Finalista: RIVER PLATE DE BELL VILLE.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 4 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 3
Ida: Villa Argentina 1 a 0.
Finalista: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.
La final de Cuarta División será RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.