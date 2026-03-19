Anoche en Monte Buey por la 3 Fecha de la Liga Bellvillense de Fútbol en el Matadero, San Martìn de Monte Buey empato 2 a 2 con Argentino de Marcos Juàrez.

Los goles de San Martìn de Monte Buey fueron convertidos por David Alcaraz(2) y para Argentino fueron convertidos por Gabriel Vescovo y Juan Gasparini.

El arbitro fue Federico Valle.

Por Argentino jugaron: Bordi, Vivas, Casais, Herrera, Juàrez, Armando, Sosa, Vescovo, Toledo, Bottacìn, Gasparini Suplentes: Natali, Coria, Ponce, Figueroa, Quiroga, Pravisàn y Lòpez.

D. T: Edgardo Perez.

En Cuarta Divisiòn: 0 a 0.