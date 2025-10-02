Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría B: 9 Fecha del Torneo Clausura.
Zona Uno:
HURACÁN DE MORRISON 1 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1
CENTRAL DE BELL VILLE 1 RIVER PLATE DE BELL VILLE 0
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 0 UNIÓN DE MORRISON 2
Libre: TALLERES DE BALLESTEROS.
Zona Dos:
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1
Goles de Nicolás Corletta a los 34 minutos del Primer Tiempo para Defensores de San Antonio de Litín-Maximiliano Nieto a los 46 minutos del Primer Tiempo para la Villa Argentina.
Expulsado: José Storani a los 37 minutos del segundo tiempo de Defensores de San Antonio de Litín.
TALLERES DE BELL VILLE 2 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 1
El gol de Tiro fue de Alvaro Pellegrino de penal.
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0
Partido suspendido al concluir el primer tiempo por agresión al juez de línea.
Expulsado: Céliz Joaquín de San Martín de Marcos Juárez.
Libre: CENTRO DEPORTIVO ROCA.
La tabla de posiciones es la siguiente: Zona Uno: CENTRAL DE BELL VILLE 15 Puntos, UNIÓN DE MORRISON 13, RIVER PLATE DE BELL VILLE 12, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 11, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 8, HURACÁN DE MORRISON 4.
Zona Dos: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 14 Puntos, CENTRO DEPORTIVO ROCA 13, TALLERES DE BELL VILLE 13, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 11, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 7, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 4.