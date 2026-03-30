Fútbol: Liga Bellvillense: Categorìa A: Fecha 5 del Torneo Apertura.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2 MATIENZO DE MONTE BUEY 1 Viernes.
SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 1 RIVER PLATE DE BELL VILLE 2
ARGENTINO DE BELL VILLE 2 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 3
SARMIENTO DE LEONES 0 BELL DE BELL VILLE 0
SAN CARLOS DE NOETINGER 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 1 21:00 horas.
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD Postergado sin fecha.
Categorìa B: 5 Fecha del Torneo Apertura.
Zona Uno:
UNIÒN DE MORRISON 2 CENTRAL DE BELL VILLE 2
TALLERES DE BALLESTEROS 2 HURACÀN DE MORRISON 1
TALLERES DE BELL VILLE 0 SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ 1
Libre: DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE.
Zona Dos:
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÁREZ 0 CENTRO DEPORTIVO ROCA 0
PROGRESO DE NOETINGER 2 LEONES 0
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 VILLA ARGENTINA 2
Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ.
Posiciones:
Categoria A: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 11, DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 8, MATIENZO DE MONTE BUEY 8, SAN CARLOS DE NOETiNGER 8, BELL DE BELL VILLE 7, SARMIENTO DE LEONES 6, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 5, ARGENTINO DE BELL VILLE 5, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 5, RÍVER PLATE DE BELL VILLE 4, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 4 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2.
Categoría B: Zona Uno: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 10 Puntos, TALLERES DE BALLESTEROS 10, TALLERES DE BELL VILLE 6, UNIÓN DE MORRISON 5, CENTRAL DE BELL VILLE 3, HURACÁN DE MORRISON 2 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2.
Zona Dos: FIRPO DE SAN MARCOS SUD 8 Puntos, LEONES 7, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 7, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 6, PROGRESO DE NOETINGER 6, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 4, CENTRO DEPORTIVO ROCA 4.