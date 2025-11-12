Fútbol: Liga Bellvilense: Categoría A: 12 Fecha del Torneo Clausura.
Hora 22:00 Primera División
Hora 20:00 Cuarta División
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. SAN CARLOS DE NOETINGER
SAR,MIENTO DE LEONES vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
BELL DE BELL VILLE vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. LEONES
PROGRESO DE NOETINGER vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
Trasmitimos por la Red Panorama desde las 21:30 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios de Víctor Hugo Alarcón Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Central Informativa Marcelo Macerata