Fútbol: Liga Bellvillense: Cuartos de Final Partidos de Ida.
Categoría A:
Primera División:
SARMIENTO DE LEONES vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Esta noche a partir de las 21:30 horas trasmitimos por la Red Panorama 101,3 con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Central Informativa Marcelo Macerata
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
ARGENTINO DE BELL VILLE vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. BELL DE BELL VILLE
Cuarta División:
SARMIENTO DE LEONES vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. LEONES
PROGRESO DE NOETINGER vs. BELL DE BELL VILLE