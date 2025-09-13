Fútbol: Liga Bellvillense: Torneo Clausura
Categoría A: 6 Fecha del Torneo.
Horarios: 14:30 Cuarta División.
16:30 horas Primera División.
SARMIENTO DE LEONES vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
PROGRESO DE NOETINGER vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. LEONES
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. BELL DE BELL VILLE
Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101,3 desde las 16:00 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Miguel Peralta Central Informativa Marcelo Macerata
ARGENTINO DE BELL VILLE vs. SAN CARLOS DE NOETINGER
Categoría B: 6 Fecha del Torneo Clausura.
Zona Uno:
UNIÓN DE MORRISON vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTIANIANO POSSE
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ vs. TALLERES DE BALLESTEROS
CENTRAL DE BELL VILLE vs. HURACÁN DE MORRISON
Libre: RIVER PLATE DE BELL VILLE.
Zona Dos:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
TALLERES DE BELL VILLE vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ.