Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría A: 1 Fecha del Torneo Clausura.
Horarios:
14:00 horas Cuarta División
16:00 horas Primera División
ARGENTINO DE BELL VILLE 0 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 1
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 SAN CARLOS DE NOETINGER 0
Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 15:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata
RIVER PLATE DE BELL VILLE 0 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 1 SARMIENTO DE LEONES 0
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 1 BELL DE BELL VILLE 5
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 1
Categoría B: 1 Fecha del Torneo Clausura
Zona Dos:
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 0
Gol de Alexis Ceballos y Alvaro Pellegrino para Tiro Federal.
LEONES 1 CENTRO DEPORTIVO ROCA 1
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1
Goles de Leandro Villalón y Lautaro Finelli para San Martín-Marcelo Gudiño para Firpo de San Marcos Sud.
Libre: PROGRESO DE NOETINGER.
La zona Uno comienza el 16 de Agosto.