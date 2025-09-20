Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A.
7 Fecha del Torneo Clausura.
Horarios: 14:30 horas Cuarta División.
16:30 Horas Primera División.
SARMIENTO DE LEONES vs. LEONES
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
BELL DE BELL VILLE vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
PROGRESO DE NOETINGER vs. SAN CARLOS DE NOETINGER
Categoría B: 7 Fecha del Torneo Clausura.
Zona Uno:
TALLERES DE BALLESTEROS vs. CENTRAL DE BELL VILLE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. UNIÓN DE MORRISON
Libre: HURACÁN DE MORRISON.
Zona Dos:
CENTRO DEPORTIVO ROCA 4 TALLERES DE BELL VILLE 1 Viernes por la noche.
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Horario: Cuarta División: 11:00 horas
Primera División: 13:00 horas
Trasmitimos desde las 12:30 horas por la Red Panorama 101,3 con los relatos de Guillermo Gilli comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone lLocución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Miguel Peralta Central Informativa Marcelo Macerata
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
Libre: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.