Segunda Fecha de la Liga Bellvillense de Fútbol de la Categoría A.

MATIENZO DE MONTE BUEY 0 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 0

Cuarta División: 1 a 1.

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2

Goles de Juan Pablo Depetris y Facundo Martínez para Defensores-Pedro Sabino y Mateo Orizzi para Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

Cuarta División: 3 a 1 Defensores de San Marcos Sud.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 3 ARGENTINO DE BELL VILLE 3

Goles de Agustín Tinari en contra a los 10 minutos del Primer Tiempo para Argentino de Bell Ville-Tiago Figueroa para Argentino de Marcos Juárez a los 19 minutos del Primer Tiempo-Javier Toledo a los 41 minutos del Primer Tiempo para Argentino de Marcos Juárez-Gabriel Salinas a los 8 minutos del Segundo Tiempo para Argentino de Bell Ville-35 minutos del Segundo Tiempo Ayrton Ponce para Argentino de Marcos Juárez-49 minutos del Segundo Tiempo Román Ballesteros para Argentino de Bell Ville.

Cuarta División: Argentino de Marcos Juárez 4 a 0 con goles de Joaquín Valdez(2), Ignacio Crispin y Agustín Ibarra. Expulsado: Viviani Juan Francisco de Argentino de Marcos Juárez.