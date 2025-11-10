Fútbol: Liga Bellvillense: Cuartos de Final Partidos de Ida.

Primera División:

CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1

Ida: River Plate de Bell Ville 2 a 1.

TALLERES DE BALLESTEROS 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0

Ida: Defensores de San Antonio de Litín 2 a 1.

Penales: Ganador Def. de San Antonio de Litín.

UNIÓN DE MORRISON 0 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0

Ida: San Martín de Marcos Juárez 1 a 0.

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 2 CENTRAL DE BELL VILLE 0

Goles de Maximiliano Nieto a los 40 minutos del Primer Tiempo y Jonathan Rodríguez a los 41 minutos del Segundo Tiempo para la Villa Argentina.

Ida: Villa Argentina 1 a 0.

Cuarta División:

CENTRO DEPORTIVO ROCA 0 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1

Ida: 0 a 0.

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1

FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1

Ida: 1 a 1.

Penales: Def. de Juventud 5 a 3.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1

Los goles de San Martín fueron de Joaquín Rossetti y Agustín Barcos.

Ida: 1 a 1.

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1 CENTRAL DE BELL VILLE 0

Gol de Tomás Pereyra para la Villa.

Ida: Villa Argentina 1 a 0.

Semifinales:

Primera División:

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ

RÍVER PLATE DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Cuarta División:

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ

RÍVER PLATE DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ