Fútbol: Liga Regional del Sur: 2 Fecha del Torneo Apertura.
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 3 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0
SPORTIVO ISLA VERDE 2 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2 RIVER PLATE DE INRIVILLE 0
Libre: JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO.
Posiciones: SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 6 Puntos, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3, ATLÉTICO GUATIMOZÍN 3, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 3, SPORTIVO ISLA VERDE 3, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 3, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 3, RÍVER PLATE DE INRIVILLE 3, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1, MITRE DE GENERAL BALDISSERA O.