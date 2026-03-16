Fútbol: Liga Regional del Sur: 3 Fecha del Torneo Apertura.
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0
RIVER PLATE DE INRIVILLE 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0 SPORTIVO ISLA VERDE 2
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
Libre: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.
Posiciones: SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 6 Puntos, SPORTIVO ISLA VERDE 6 Puntos, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 6, RÍVER PLATE DE BELL VILLE 6, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 4, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 4, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3, ATLÉTICO GUATIMOZÍN 3, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0 Punto.