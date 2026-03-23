Fútbol: Liga Regional del Sur: 4 Fecha del Torneo Apertura.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
SPORTIVO ISLA VERDE 2 RIVER PLATE DE INRIVILLE 0
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA vs. UNIÒN SOCIAL DE CRUZ ALTA Martes a las 19:00 horas.
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 2
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
Libre: MITRE DE GENERAL BALDISSERA.
La tabla de posiciones es la siguiente: SPORTIVO ISLA VERDE 9 Puntos, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 7, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 7, RÍVER PLATE DE INRIVILLE 6, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 5, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 4, ATLÉTICO GUATIMOZÍN 4, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 4, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0 Punto.