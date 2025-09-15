Fútbol: Liga Regional del Sur: 5 Fecha del Torneo Clausura
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO vs. CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS
Postergado por la participación de CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS en la Copa Córdoba
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 2 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0
Suspendido por agresión al arbitro Ezequiel Rodríguez.
SPORTIVO ISLA VERDE 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2 RIVER PLATE DE INRIVILLE 0
Libre: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.
La tabla de posiciones es la siguiente:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 10 Puntos, SPORTIVO ISLA VERDE 9, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 8, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 8, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 7, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 6, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 5, RIVER PLATE DE INRIVILLE 4, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 3, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2, ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1.