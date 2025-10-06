Fútbol: Liga Regional del Sur: 7 Fecha del Torneo Clausura.
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0
SPORTIVO ISLA VERDE vs. CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS Martes 22.00 horas.
ATLÉTICO GUATIMOZÍN vs. MITRE DE GENERAL BALDISSERA Hoy a las 16:00 horas
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
RIVER PLATE DE INRIVILLE vs. DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO Martes a las 21:30 horas.
Libre: JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO.
Partido Pendiente:
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
Goles de Facundo Orona para Juventud Unida de Camilo Aldao-Axel Ruiz para Corralense.