Fútbol: Liga Regional del Sur:
Cuartos de Final Partidos de Vuelta. Torneo Clausura.
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA vs. ATLÉTICO GUATIMOZÍN
Ida: 1 a 1.
Postergado.
SPORTIVO ISLA VERDE 2 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
Ida: 0 a 0.
Pasa Sportivo Isla Verde.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3
Ida: 1 a 1
Pasa Sporting Club de Corral de Bustos.
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES vs. MITRE DE GENERAL BALDISSERA
Ida: Mitre 1 a 0
Postergado para el Lunes 22:00 horas.
Reserva:
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA vs. ATLÉTICO GUATIMOZIN
Ida: Newbery-Everton de Cruz Alta 2 a 0.
Postergado.
SPORTIVO ISLA VERDE 3 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2
Ida: Sportivo 2 a 0.
Pasa Sportivo Isla Verde.
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO vs. SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS
Ida: 0 a 0.
Pasa Defensores de Boca de Camilo Aldao.
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES vs. MITRE DE GENERAL BALDISSERA
Ida: San Carlos de los Surgentes 1 a 0.
Lunes a las 20:00 horas.