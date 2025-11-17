Fútbol: Liga Regional del Sur:

Cuartos de Final Partidos de Vuelta. Torneo Clausura.

NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA vs. ATLÉTICO GUATIMOZÍN

Ida: 1 a 1.

Postergado.

SPORTIVO ISLA VERDE 2 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0

Ida: 0 a 0.

Pasa Sportivo Isla Verde.

JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3

Ida: 1 a 1

Pasa Sporting Club de Corral de Bustos.

SAN CARLOS DE LOS SURGENTES vs. MITRE DE GENERAL BALDISSERA

Ida: Mitre 1 a 0

Postergado para el Lunes 22:00 horas.

Reserva:

NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA vs. ATLÉTICO GUATIMOZIN

Ida: Newbery-Everton de Cruz Alta 2 a 0.

Postergado.

SPORTIVO ISLA VERDE 3 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2

Ida: Sportivo 2 a 0.

Pasa Sportivo Isla Verde.

DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO vs. SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS

Ida: 0 a 0.

Pasa Defensores de Boca de Camilo Aldao.

SAN CARLOS DE LOS SURGENTES vs. MITRE DE GENERAL BALDISSERA

Ida: San Carlos de los Surgentes 1 a 0.

Lunes a las 20:00 horas.