Fútbol: Liga Regional del Sur: Fecha 5 del Torneo Apertura.
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES vs. ATLÉTICO GUATIMOZÍN Suspendido.
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 2 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2 SPORTIVO ISLA VERDE 2
RIVER PLATE DE INRIVILLE 0 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
Libre: CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS.
Posiciones: SPORTIVO ISLA VERDE 10 Puntos, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 10, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 8, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 8, RIVER PLATE DE INRIVILLE 7, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 6, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 5, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 4, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4, ATLÉTICO GUATIMOZÍN 4, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0.