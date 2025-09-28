Fútbol: Liga Regional del Sur: Sexta Fecha del Torneo Clausura.
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2 A. M. C. A. GUATIMOZÍN 1
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1 SPORTIVO ISLA VERDE 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS vs. UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
Libre: RIVER PLATE DE INRIVILLE.
La tabla de posiciones es la siguiente:
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 11 Puntos, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 11, SPORTIVO ISLA VERDE 10, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 9, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 8, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 7, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 6, RIVER PLATE DE INRIVILLE 4, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 3, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2, ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1.