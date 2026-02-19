Por los Octavos de Final del Torneo Provincial de Clubes Partido de Vuelta en Vicuña Mackenna, Argentino de Marcos Juárez venció a 2 a 0 a Belgrano de Vicuña Mackenna.
Los goles fueron convertidos por Javier Toledo para Argentino a los 40 minutos del Primer Tiempo y Mateo Neboloni a los 48 minutos del Segundo Tiempo.
MATIENZO DE MONTE BUEY 2 BARRIO QUIRNO 0
Goles de Brian Álamo y Renzo Albornoz para el tricolor.
SPORTING DE LABOULAYE 0 ARGENTINO PEÑAROL DE CÓRDOBA 2
Goles de Agustín Fazio y Tomás López `para Argentino Peñarol.
SAN BROCHERO DE VILLA DOLORES 2 ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS 0
Goles de Agustín Paschetta y Gastón Ortiz para San Brochero.
CULTURAL DEL CAMPILLO 1 SPORTIVO SACANTA 0
JORGE ROSS DE LA CARLOTA 0 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1
Gol de Mariano Guerreiro para Complejo a los 38 minutos del Segundo Tiempo.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VILLA MARÍA 1 COMERCIO DE VILLA DOLORES 1
Goles de Rodrigo Castillo para Española-Leonardo Giorgetti para Comercio.
Penales: Española 7 a 6.
Suspendido Lambert de Monte Maíz ante Central Argentino de la Carlota por razones climáticas.
En los Cuartos de Final jugarán Argentino de Marcos Juárez ante Matienzo de Monte Buey, Complejo Deportivo de Justiniano Posse vs. Argentino Peñarol de Córdoba, Sportivo Sacanta ante el Ganador de Lambert de Monte Maíz y Central Argentino de La Carlota, y San Brochero ante Asociación Española de Villa María.