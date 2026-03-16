Fútbol: Provincial de Clubes Semifinales Partidos de Ida.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 LAMBERT DE MONTE MAÍZ 2
Goles de Ayrton Ponce a los 30 minutos del Primer Tiempo para Argentino de Marcos Juárez, Agustín Cabrera a los 4 minutos del Segundo Tiempo para Lambert de Monte Maíz y Matías Borello a los 50 minutos del Segundo Tiempo.
Hora: 20:00.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VILLA MARÍA 0 ARGENTINO PEÑAROL DE CÓRDOBA 2
Goles de Re en contra y Agustín Maldonado de tiro libre para Argentino Peñarol.
Hora: 21.00.