Fútbol: Provincial de Clubes Octavos de Final de Ida.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 BELGRANO DE VICUÑA MACKENNA 1
Goles en el Primer Tiempo: 4 Javier Toledo para Argentino
19 Javier Toledo para Argentino
Segundo Tiempo: 50 Agustín Bazán para Belgrano de Vicuña Mackenna.
ARGENTINO PEÑAROL DE CÓRDOBA 3 SPORTING CLUB DE LABOULAYE 0
SPORTIVO SACANTA 5 CULTURAL DEL CAMPILLO 3
ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS 1 SAN BROCHERO DE VILLA DOLORES 0
BARRIO QUIRNO DE DEL CAMPILLO 1 MATIENZO DE MONTE BUEY 2
Goles de Bautista Bujedo y Lucio Compagnucci de penal para Matienzo.
CENTRAL ARGENTINO DE LA CARLOTA 0 LAMBERT DE MONTE MAÍZ 1
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1 JORGE ROSS DE LA CARLOTA 1
Goles de Santiago Brizuela para Complejo y Valentín Pérez para Jorge Ross de La Carlota.
COMERCIO DE VILLA DOLORES 1 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VILLA MARÍA 1
Las revanchas se jugarán el miércoles.