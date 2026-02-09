Por la 5 Fecha del Torneo Provincial de Clubes de Fútbol.
En la Zona Uno: Sub Zona A:
PROGRESO DE NOETINGER 2 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VILLA MARÍA 0
Goles de Claudio Santiago(2) para Progreso.
Interzonal A y B:
ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS vs. ILUSIÓN DEL NORTE DE SEBASTIÁN ELCANO
Zona Tres:
INDEPENDIENTE DE PASCANAS 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1
Gol de Javier Toledo a los 25 minutos del Segundo Tiempo para Argentino de Marcos Juárez.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0 LAMBERT DE MONTE MAÍZ 0
Posiciones: LAMBERT DE MONTE MAÍZ 8 Puntos, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 8, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 7, INDEPENDIENTE DE PASCANAS 4 Puntos.
Zona Cuatro:
SARMIENTO DE ALEJO LEDESMA 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2
Goles de Lucio Compagnucci y Bautista Bujedo.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 3 CANALENSE DE CANALS 0 Parcial
Goles de Giraudo. Sabino y Reche para Complejo.