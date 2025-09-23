Quinta Fecha del Fútbol Seniors de la Liga Bellvillense en la Cancha de Leones Torneo Juan Carlos Remondino por la Zona Uno:

LEONES 3 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 2

Arbitro: Silvio Bracamonte.

Pablo Pellegrino, Alexis Pellegrino y Hernán Romoli para Leones-Luis Bottacin y Cristián Robles para la Villa.

PROGRESO DE NOETINGER 1 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 3

Arbitro: Omar Arrieta.

Wálter Gorosito, Santiago Herrera y Emiliano Lomello para San Martín-Ruben Rovira para Progreso.

Expulsado: José Gulino de Progreso-Adrián Arriola de San Martín.

CENTRO DEPORTIVO ROCA 2 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1

Arbitro: Nicolás Quevedo.

Matías Seimandi(2) para el Centro Deportivo Roca-Jorge Quinteros para Argentino.

En la Zona Dos por la 5 Fecha en la cancha de Sportivo Unión de Ordoñez.

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 0

FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 4

Arbitro: Adres Ríos.

Luis Emiliano Domínguez(2) y Gustavo Peralta(2) para Complejo-Franco Calderón para Firpo.

Expulsado: Patricio Guidi de Firpo.

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 2

Goles de Lucas Barrera y Marcelo Vico para Sportivo Unión de Ordoñez.

Arbitro: Darío Torres.

En la Zona Tres por la 6 Fecha en la cancha de Argentino de Bell Ville.

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0 RIVER PLATE DE BELL VILLE 2

Arbitro Elías Fornero.

José Luis Godoy y Sebastián Osso para River Plate de Bell Ville.

Expulsados: Néstor Bertello y Fabián Albarrazín de Defensores.

UNIÓN DE MORRISON 1 TALLERES DE BELL VILLE 0

Arbitro: Omar Españon.

Gol de Marcelo González para Unión.

TALLERES DE BALLESTEROS 1 ARGENTINO DE BELL VILLE 0

Arbitro: Omar Españon.

Gol de Héctor Tavella para Talleres de Ballesteros.

Expulsado: Héctor Tavella para Talleres de Ballesteros.

La tabla de posiciones es la siguiente:

Zona Uno: LEONES 9 Puntos, CENTRO DEPORTIVO ROCA 9, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 9, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 7, PROGRESO DE NOETINGER 6, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 4.

Zona Dos: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 12 Puntos, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 9, MATIENZO DE MONTE BUEY 8, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 8, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 5, y FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0.

Zona Tres: RIVER PLATE DE BELL VILLE 15 Puntos, TALLERES DE BALLESTEROS 13, ARGENTINO DE BELL VILLE 7, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 5, UNIÓN DE MORRISON 5, TALLERES DE BELL VILLE 3 y HURACÁN DE MORRISON 0.