Fútbol: Torneo Provincial de Clubes: Semifinales Partidos de Vuelta.
ARGENTINO PEÑAROL DE CÓRDOBA 3 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VILLA MARÍA 2
Hora: 17:00.
Goles de Agustín Fazio, Tomás Lòpez y Agustín Maldonado para Argentino Peñarol de Córdoba.
Ida: ARGENTINO PEÑAROL DE CÓRDOBA 2 a 0.
Finalista: Argentino Peñarol de Córdoba.
LAMBERT DE MONTE MAÍZ 2 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 3
Goles en el Primer Tiempo de Javier Toledo a los 9 minutos del Primer Tiempo para Argentino-24 Agustín Pascucci para Lambert de Monte Maíz-26 Ayrton Ponce para Argentino de Marcos Juárez. En el Segundo Tiempo 21 Merzario para Lambert de Monte Maíz-23 Javier Toledo para Argentino de Marcos Juárez.
Penales: Argentino de Marcos Juárez 5 a 4.
Convirtieron para Argentino de Marcos Juárez; Javier Toledo, Matías Juárez, Julián Massimino, Agustín Tinari y Ayrton Ponce.
Convirtieron para Lambert de Monte Maíz: Gabriel Márquez, Matías Borello, Iván Serrano y Juan Cruz Ledesma.
Julián Massimino de Argentino le atajó un penal a Agustín Pascucci.
Finalista: Argentino de Marcos Juárez.
Hora: 20:00.
Ida: LAMBERT DE MONTE MAÍZ 2 a 1.
La final será entre Argentino de Marcos Juárez y Argentino Peñarol de Córdoba.