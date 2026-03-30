Fútbol: Primera Final del Torneo Provincial de Clubes.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 ARGENTINO PEÑAROL DE CÓRDOBA 2
Goles en el Primer Tiempo: 26 Gastón Ortiz para Argentino Peñarol. En el Segundo Tiempo: 1 Joel Quiroga para Argentino de Marcos Juárez-26 Agustín Fazio para Argentino Peñarol-35 Nicolás Ramírez para Argentino de Marcos Juárez.
Trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde la 18:30 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone Operador Bernardo Barovero Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Central Informativa Marcelo Macerata
El Partido comienza a las 20:00 horas.
Público: 2800 Personas.
La revancha el próximo domingo en Córdoba.