Fútbol: Torneo Regional Federal Amateur:
4 Fecha del Torneo.
Zona Ocho:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 HURACÁN DE LABOULAYE 2
Gol de Agustín Muñoz a los 3 minutos del Primer Tiempo para Argentino y a los 12 minutos del Segundo Tiempo Pedro Brunetta para Huracán de Laboulaye y Tomás Prieto a los 22 minutos del segundo tiempo.
José Gobbi de Argentino le atajó un penal a Alejo Mainero.
SARMIENTO DE ETRURIA 0 SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO 0
Posiciones: Huracán de Laboulaye 6 Argentino de Marcos Juárez 5 Sarmiento de Pueblo Italiano 5 Sarmiento de Etruría 5.
Zona Nueve:
ARGENTINO DE BELL VILLE 1 MATIENZO DE MONTE BUEY 0
Tomás Dopazzo para Argentino de Bell Ville.
RECREATIVO DE LABORDE 0 NUEVE DE JULIO DE MORTEROS 2
Posiciones: Nueve de Julio de Morteros 10, Argentino de Bell Ville 7, Recreativo de Laborde 6, Matienzo de Monte Buey 0.