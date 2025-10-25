Anoche jugaron por la 2 Fecha del Torneo Regional Federal Amateur en el Estadio José Aldo Bertozzi, Argentino de Marcos Juárez y Sarmiento de Pueblo Italiano.

Fue empate 0 a 0.

En la próxima fecha Argentino visita a Sarmiento de Etruria.

Sarmiento de Etruria 3 Huracán de Laboulaye 2

Goles de Darío Córdoba, Máximo Garcia y Román Toranza de penal para Sarmiento de Etruria-Alejo Mainero de penal y Nicolás Bonome para Huracán de Laboulaye.

Argentino de Bell Ville 1 Nueve de Julio de Morteros 1

Retamoso para Argentino de Bell Ville- Gastón Tonús para 9 de Julio de Morteros

Recreativo de Laborde 3 Matienzo de Monte Buey 0

Goles de Facundo García y Arian Veron(2) para Recreativo.

En la próxima fecha Matienzo de Monte Buey recibe a Nueve de Julio de Morteros y Recreativo de Laborde recibe a Argentino de Bell Ville