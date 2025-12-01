Fútbol: Torneo Regional Federal Amateur.
Segunda Fase: Partido de Ida.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 NUEVE DE JULIO DE MORTEROS 1
Goles a los 19 segundos del Segundo Tiempo: Gastón Tonus para Nueve de Julio de Morteros y Agustín Muñoz a los 44 Segundo Tiempo para Argentino de Marcos Juárez.
Hora: 19:30.
La revancha el próximo domingo en Morteros.
Trasmitimos por la Red Panorama con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Operador Berardo Barovero Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Central Informativa Marcelo Macerata
ARGENTINO DE BELL VILLE 1 HURACÁN DE LABOULAYE 3
Hora: 21:00.
Goles de Pedro Brunetta a los 35 minutos del Primer Tiempo, Joel Cuello a los 33 minutos del Segundo Tiempo y Carlos Asís a los 48 minutos del Segundo Tiempo para Huracán de Laboulaye-Tomás Palacios para Argentino de Bell Ville.