Fútbol: Torneo Regional Federal Juvenil Fecha 1.

Comenzó el camino en el Torneo Regional Federal Juvenil para nuestras divisiones formativas, con una gran jornada en el Estadio José Aldo Bertozzi.

Este martes 24 de Marzo, Argentino recibió a Sarmiento de Leones por la Fecha Uno de la Zona Cinco, compitiendo en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 en una tarde cargada de Fútbol, compromiso y mucho acompañamiento desde las tribunas.

Resultados de la jornada:

Sub 13: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 SARMIENTO DE LEONES 0

Gol de Antonio Tozzi.

Sub 15: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 SARMIENTO DE LEONES 1

Gol de Jenaro Peralta.

Sub 17: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 5 SARMIENTO DE LEONES 1

Goles de Lorenzo Sciangula(2), Juan Herrera, Santino Gilli, y Santiago Toledo.

Balance positivo en el inicio del torneo con dos triunfos y un empate, reflejando el trabajo que se viene realizando en inferiores.

Agradecemos a las Familias y a todos los que acompañaron en esta primera jornada.