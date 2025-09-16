Cuarta Fecha del Torneo Seniors de la Liga Bellvillense de Fútbol Torneo Juan Carlos Remondino.
En la Zona Uno en la cancha de Progreso de Noetinger.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 3 LEONES 2
Arbitro: Mauro Mansilla.
Goles de Darío Paoloni(2) y Pablo Rodríguez para Argentino-Pablo Pellegrino y Franco Rodríguez para Leones.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1 CENTRO DEPORTIVO ROCA 3
Arbitro: Emiliano Peralta.
Goles de Danilo Goytea Gandra, Ricardo Peralta y Matías Seimandi para Centro Deportivo Roca-David Finelli para San Martín.
Expulsado: Mariano Quinteros de San Martín.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1 PROGRESO DE NOETINGER 0
Arbitro: Horacio Fernández.
Gol de Cristián Robles para la VIlla Argentina.
En la Zona Dos en cancha de Firpo de San Marcos Sud.
MATIENZO DE MONTE BUEY 0 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1
Arbitro. Gerardo Ramírez.
Gol de Julián Sappia para Sportivo Unión de Ordoñez.
Complejo Deportivo de Justiniano Posse 2 San Martín de Monte Buey 1
Arbitro: Maximiliano Gaido.
Goles de Gustavo Peralta y Sebastián Valdez para Complejo Deportivo de Justiniano Posse-Ezequiel Belluschi para San Martín de Monte Buey
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2
Arbitro: Nicolás Ferreyra.
Goles de Darío Andrada y Ricardo Rodríguez para Def. de Juventud de Justiniano Posse-Matías Apriletti para Firpo de San Marcos Sud.
En la Zona Tres: Quinta Fecha.
RIVER PLATE DE BELL VILLE 1 UNIÓN DE MORRISON 0
Gol de Diego Córdoba para Ríver Plate de Bell Ville.
Expulsado: Ramiro Martínez de Unión de Morrison.
Arbitro: Jorge Verón.
HURACÁN DE MORRISON 0 TALLERES DE BALLESTEROS 2
Goles de Alexis Martellono y Damián Bello para Talleres de Ballesteros.
Arbitro: Omar Españon.
ARGENTINO DE BELL VILLE 2 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1
Goles de Damián Tamantini y Gabriel Germán Griffone para Argentino de Bell Ville-Luis Francisco Martínez para Defensores de San Antonio de Litín.
Expulsado: Leonardo Guevara de Argentino de Bell VIlle.
La tabla de posiciones es la siguiente: Zona Uno: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 7 Puntos, PROGRESO DE NOETINGER 6, LEONES 6, CENTRO DEPORTIVO ROCA 6, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 6, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 4.
Zona Dos: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 9 Puntos, MATIENZO DE MONTE BUEY 7, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 7, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 6, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 5, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0.
Zona Tres: RIVER PLATE DE BELL VILLE 12 Puntos, TALLERES DE BALLESTEROS 10, ARGENTINO DE BELL VILLE 7, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 5, UNIÓN DE MORRISON 5, TALLERES DE BELL VILLE 3, HURACÁN DE MORRISON 0.