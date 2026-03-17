Primera Fecha del Torneo de Fútbol Senior de la Liga Bellvillense denominado Ricardo Chueca Aragón,

En la Zona Tres: En la cancha de Villa Argentina.

LEONES 1

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0

Arbitro: Omar Arrieta.

Gol de Alexis Pellegrino para Leones.

Expulsado: Sebastián Fernández de Argentino.

VILLA ARGENTINA 1 CENTRO DEPORTIVO ROCA 1

Arbitro: Claudio Quiroga.

Goles de Jonathan Restaino de la Villa Argentina-Ricardo Peralta para Centro Deportivo Roca.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1 PROGRESO DE NOETINGER 0

Gol de David Finelli para San Martín.

Arbitro. Emiliano Peralta.

En la Zona 2 en la cancha de Argentino de Bell Ville.

ARGENTINO DE BELL VILLE 2 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1

Arbitro: Carlos Tello.

Gabriel Griffone y Marcelo Giordano para Argentino de Bell Ville-Cristián Ullua para River Plate de Bell Ville.

Expulsado: Manuel Juárez de River Plate de Bell Ville.

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 3 HURACÁN DE MORRISON 1

Arbitro: Diego Molina.

Goles de Esteban Ambrogio, Carlos Azim y Rubén Darío Vergara para Defensores de San Antonio de Litín-Cristán Ferrari para Huracán,

TALLERES DE BALLESTEROS 1 TALLERES DE BELL VILLE 1

Arbitro: Miguel Oviedo.

Goles de Nicolás Jara para Talleres de Ballesteros-Mario Barrionuevo para Talleres de Bell Ville.

En la Zona Uno:

FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0

Arbitro: Fabián Dip.

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1 MATIENZO DE MONTE BUEY 3

Arbitro: Guillermo Bolati.

Goles de Juan P. Tantucci(2) y Gustavo Peralta para Matienzo-Joaquín Sola para Complejo de Justiniano Posse.

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. UNIÓN DE MORRISON