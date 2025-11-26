Se jugaron los Octavos de Final del Fútbol Seniors de la Liga Bellvillense Torneo Juan Carlos Remondino en las canchas de Ríver Plate de Bell Ville, Defensores de San Antonio de Litín y Centro Deportivo Roca.

TALLERES DE BALLESTEROS 1 ARGENTINO DE BELL VILLE 1

Goles de Esteban González para Talleres de Ballesteros-Matías Rodríguez para Argentino de Bell Ville.

Arbitro: Diego Molina.

Expulsados: Miguel Reyna de Argentino de Bell Ville-Daniel Saavedra, Esteban González, Héctor Tavella y Emiliano Almada de Talleres de Ballesteros.

RIVER PLATE DE BELL VILLE 1 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0

Arbitro: Nicolás Ferreyra.

Gol de Mauricio Anconetani para River Plate de Bell Ville.

LEONES 2 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1

Goles de Alexis Pellegrino y Franco Rodríguez para Leones-Julián Sappia para Sportivo Unión de Ordoñez.

Arbitro: Gustavo Fornero.

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 0

Arbitro: Jorge Verón.

Expulsados: Gustavo Martínez de Defensores de San Antonio de Litín-Luis Brunori de Villa Argentina.

DEF. DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2

Arbitro: Jorge Verón

Goles de Jonathan Pirchio y Gonzalo Lezcano para Def. de Juventud de Justiniano Posse-Claudio Sosa y Luciano Fantino para Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

Expulsados: Jorge VIvas y Angel Dobba de Defensores de Juventud de Justiniano Posse.

MATIENZO DE MONTE BUEY 0 PROGRESO DE NOETINGER 1

Gol de Arnaldo Becerra para Progreso.

Arbitro: Guillermo Bolati.

Expulsados: Fernando Lasagna de Matienzo-Wálter Becerra y Rubén Rovira de Progreso de Noetinger.

CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 UNIÓN DE MORRISON 1

Goles de Danilo Goytea Gandra para el C. D. Roca-Ramiro Martínez para Unión de Morrisón.

Arbitro: Claudio Quiroga.

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 1 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2

Goles de Darío Paoloni y Enzo Bracamonte para Argentino de Marcos Juárez-Mariano Pugliese para San Martín de Monte Buey

Arbitro: Emiliano Peralta.