En diálogo con el equipo de Red Panorama, el candidato a intendente de Generación Marcos Juárez, Germán Font, y el integrante de su equipo, Darío Cano, realizaron un balance de la jornada de presentación del espacio político.

El encuentro reunió a unas 150 personas y estuvo centrado en el trabajo de once mesas temáticas integradas por profesionales y referentes de distintos sectores de la ciudad.

Font explicó que la actividad fue pensada como una «instancia de construcción colectiva» para elaborar un diagnóstico y propuestas en áreas como infraestructura, salud, educación, deporte, cultura, producción, economía y adultos mayores. Según indicó, el objetivo fue «escuchar a quienes conocen cada realidad» y transformar esos aportes en un plan de gobierno para Marcos Juárez.

El candidato destacó que uno de los principales reclamos que surgió en las mesas de trabajo fue la falta de escucha y de seguimiento a los problemas cotidianos de los vecinos. En ese sentido, afirmó: «Nosotros venimos a plantear algo diferente, escuchar, resolver y darle seguimiento», al sostener que muchas demandas permanecen sin respuesta desde hace años.

Además, aseguró que una futura gestión deberá estar presente en los barrios y no limitarse al funcionamiento administrativo. «La función de la gestión tiene que estar en las calles», sostuvo Germán, al remarcar que tanto el intendente como los equipos técnicos deben recorrer la ciudad, conocer las necesidades de cada sector y acompañar la resolución de los reclamos.

Por su parte, Darío Cano explicó que decidió incorporarse al proyecto luego de finalizar su etapa de 33 años en COYSPU, convencido de que puede «seguir aportando» desde la experiencia adquirida. Señaló que la convocatoria de Germán permitirá continuar desarrollando su vocación de servicio y colaborar en la construcción de propuestas para la ciudad.

El exgerente de la cooperativa también valoró que Generación MJ reúna personas con distintas trayectorias e ideas políticas. Consideró que esa diversidad «fortalece el trabajo técnico» y aseguró que el objetivo común es «mejorar la calidad de vida de los vecinos», priorizando el compromiso y la capacidad por encima de las pertenencias partidarias.

Durante la entrevista, Font también presentó una de las iniciativas que el espacio trabaja para ampliar el acceso al gas natural en distintos barrios de Marcos Juárez.

Explicó que la obra de red domiciliaria es técnicamente viable y planteó que el municipio impulse programas de financiamiento para que las familias puedan afrontar tanto la conexión externa como las instalaciones internas.

El candidato incluso propuso alternativas para los vecinos que no puedan afrontar los costos económicos, como planes de pago adaptados a cada situación social o la posibilidad de cancelar parte de la contribución mediante trabajos u oficios para el municipio. A su entender, facilitar el acceso al gas implica mejorar la calidad de vida y reducir los costos que hoy afrontan quienes dependen de la electricidad, la leña o las garrafas.

Sobre el cierre, Font reafirmó que el compromiso de Generación MJ es mantener una gestión cercana a los vecinos. «Cuando ganemos también atender a los vecinos y que la municipalidad sea una municipalidad de puertas abiertas», concluyó, al asegurar que continuará recorriendo los barrios para escuchar y resolver las necesidades de la comunidad.