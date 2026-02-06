Gimnasia Artística del Club San Martín:
¡ Equipo de trabajo 2026 !.
Presentamos al equipo técnico 2026 de Gimnasia Artística, integrado por las Profes Paula Ribatto y Yamila Gaño, con experiencia en la disciplina. Yamila regresa a la actividad, acompañada por Sofía Belluschi y Elena Di biaggi, quienes se suman como ayudantes.
Además, completan el Staff Georgina Guarino, Profesora de Danzas y Florencia Brandl Preparadora Física.
Todas ellas ya se encuentran trabajando en conjunto en este nuevo Proyecto de la disciplina.
Equipo Técnico:
PAULA RIBATTO TÉCNICA.
YAMILA GAÑO TÉCNICA.
SOFÍA BELLUSCHI AYUDANTE.
ELENA DI BIAGGI AYUDANTE.
FLORENCIA BRANDL PREPARADORA FÍSICA.
GEORGINA GUARINO PROFESORA DE DANZAS.
Desde la institución les deseamos el mayor de los éxitos y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en conjunto por el crecimiento de una actividad con historia dentro del Club San Martín.