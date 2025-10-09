Gimnasia de San Martín:
Cierre de año a puro orgullo.
Nuestras gimnastas participaron en el último torneo zonal del año en Corral de Bustos en representación del Club San Martín, acompañadas por las Profes Paula Ribatto y Elena Dibiaggi, obteniendo los siguientes resultados:
Pre Infantil:
Nivel I All Round:
1 LUISANA CERUTTI
6 ISABELLA CUQUEJO
Premiación Por Aparato:
Salto LUISANA CERUTTI
Suelo LUISANA CERUTTI
Paralela LUISANA CERUTTI
Nivel 2 All Round:
3 AGOSTINA DRUETTA
Premiación Por Aparato:
Paralela AGOSTINA DRUETTA
Salto AGOSTINA DRUETTA
Por Equipos:
Pre Infantil Nivel I Campeonas.
Pre Infantil Nivel 2 Subcampeonas.
Infantil:
Nivel I All Round:
1 DELFINA GAMBOA
Por Aparatos:
Suelo DELFINA GAMBOA
Salto DELFINA GAMBOA
Viga DELFINA GAMBOA
Mini:
Nivel 2 All Round:
1 FRANCINA LANFRANCO
6 ANTONIA GARELLI
6 EMMA PIZARRO
Por Aparatos:
Paralela FRANCINA LANFRANCO
Por Equipos Campeonas.
Felicitaciones a todas nuestras deportistas por un año lleno de logros, constancia y superación.