Golf de Argentino:
¡ Un Domingo A Pura Diversión !.
Se disputó en el Club Mitre de Pérez el Torneo Golf kids, donde nuestro jugador Agustín Vottero brilló y se llevó un destacado 1 er Puesto con 43 golpes.
¡ Felicitaciones Agustín !.
