Golf de San Martín:
¡ Torneo Social Bienvenidos !.
Este sábado vivimos una jornada muy especial se incorporaron oficialmente los primeros egresados de nuestra escuela de los sábados y que mejor manera de celebrarlo que compartiendo una salida entre todos, bajo la modalidad Four-Ball – Doble Canadian.
Resultados del día:
1 Puesto Luciano Balonchard-Eduardo Portaluppi 37 golpes
2 Puesto Sebastián Baudino-Rubén Valverde 43 golpes
3 Antonella Fernández-Ramiro Fernández 43 golpes
¡ Felicitaciones a todos los jugadores. Gracias como siempre, por el apoyo y la participación !.
Los esperamos en la próxima salida.