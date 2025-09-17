Golf del Club San Martín: Medal Play Social Plásticos Universal.
En la jornada del sábado 32 jugadores visitaron los links de nuestro Club. Cancha muy bien presentada, jornada ventosa que durante todo el día desafió a los presentes.
Resultados:
Categoría 0-16:
1 CAVAGLIA, J. PABLO 70 Golpes
2 BATISTA CARLOS 73
3 LÓPEZ AGUSTÍN 77
Categoría 17-24:
1 CARLOS FONSECA 71 Golpes
2 TOMÁS BAIGORRIA 72
3 JORGE CORNALE 76
Categoría 25 Máximo:
1 RUBÉN VALVERDE 76 Golpes
2 EDUARDO PORTALUPPI 76
3 OSCAR MANZONE 82
Especiales Approach:
Hoyo 4: VALVERDE RUBÉN
Hoy 17: LÓPEZ AGUSTÍN
Como siempre el agradecimiento a todos los Presentes y a la empresa Plásticos Universal.
Los esperamos la próxima semana !.