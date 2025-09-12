Renacer: Padres que enfrentan la muerte de sus Hijos.

El Grupo Renacer Marcos Juárez invita a toda la comunidad, a compartir una tarde de encuentro, arte, risas y esperanza.

Sábado 13 de Septiembre 15:00 horas.

Plaza Centenario, Barrio Villa El Panal.

Actividades.

Pintada de Mural.

Música en vivo.

Artistas invitados.

Juegos.

Sorteos.

Artista Visual Fabiana Quinteros.

Música en vivo:

Alejandro y Luciano Millán.

¡ Trae tu reposera y mate !.

Ganas de compartir y buena onda.

Acompañamos a celebrar la vida. ¡ Te esperamos !.