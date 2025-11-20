Durante las últimas horas la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que, durante el próximo fin de semana largo, la recolección de residuos se hará de manera normal.

Esto se debe a que, según lo ordenado por el gobierno Nacional, el viernes 21 y el lunes 24 están marcados como feriados por el Día de la Soberanía Nacional, el cual en realidad se homenajea hoy 20.

Por tal motivo, durante mañana y el próximo lunes, la administración pública, los bancos y las escuelas no tendrán actividad.