Hermanos Detenidos por comercialización de estupefacientes en Bell Ville.

Luego de numerosas llamadas al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal(0800-888-8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico allanaron un domicilio y detuvieron a dos personas mayores de edad en la ciudad de Bell Ville.

La irrupción tuvo lugar en calle América al 200 de Barrio El Bajo de Bell Ville.

Durante este accionar, se detuvo a dos Hermanos(19,22) y se incautó 100 dosis de cocaína, dos Plantas de cannabis sativa, dinero, un automóvil y elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que los detenidos, realizaban la comercialización de estupefacientes en su domicilio y empleaban la modalidad delivery para la entrega de drogas a sus clientes.

Para concluir, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Bell Ville, ordenó la emisión de lo secuestrado y el traslado de los aprehendidos a sede Judicial.

Fuente: FPA.