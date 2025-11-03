Hockey del Club Atlético Municipal:

¡ A Semis del Clausura !.

Gran jornada para nuestras jugadoras, que dejaron todo en los Cuartos de Final y se metieron entre las mejores del torneo.

Sub 19:

vs. ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 1 CAM 1

Penales: 2-3

Goles: Sofía Viviani, Jazmín Arregui, Violeta Céliz, Josefina Misaña y Eilen Carloni.

Reserva:

vs. CAM 4 SUSANENSE 2

Goles: Agustina González, Alejandra Escobedo, Yanina Claramonte y Milagros De Arma.

Primera:

vs. CAM 5 UNIÓN CASILDENSE 1

Goles: Noelia González, Alejandra Escobedo, Lilian Dangelo, Milagros De Arma y Camila Aguirre.