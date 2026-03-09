Hockey del Club Atlético Municipal:
Por la primera fecha de la Asociación de Hockey del Litoral Línea C, el Club Atlético Municipal recibió a Unión Casildense de Casilda.
En la Sub-12: 0 a 4 abajo.
En la Sub-14: 1 a 3 con gol de Delfina Zoppi abajo.
En la Sub-16: 0 a 2 abajo.
En Sub-19: 2 a 4 con goles de Josefina Chocobar y Josefina Misaña.
En Reserva: 1 a 1 con gol de Lilian D angelo.
En Primera: 2 a 0 arriba con goles de Stefanía Surbera y Milagros Dearma.
En la próxima fecha jugará de visitante.