Durante la mañana de hoy, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que, en toda la jornada del miércoles, diversos sectores de la ciudad estarán restringidos al tránsito.

Esto se debe a que algunas escuelas celebrarán sus fiestas de fin de año y ocuparán las calles. En este caso, será en el colegio Zambruno.

Según la información que se dio a conocer, desde hace unas horas que ya se encuentra cortada Perú, entre 3 de Febrero y Mendoza.

También, desde las 13 hasta las 23 horas, esta misma calle, pero de Pellegrini hasta Mendoza, como 3 de Febrero desde Venezuela a Uruguay.

Desde el municipio piden a los vecinos circular con precaución por los cortes.